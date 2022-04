Les feux de l'amour - Episode du 22 avril 2022 - Premières minutes

Kevin apprend à Michael que Chloé est toujours en vie et qu’Adam la retient prisonnière. Victoria tente de trouver un accord pour rendre Etalon noir à Nicholas, mais Adam refuse. Alors que la situation se tend, Nicholas arrive et Victoria découvre qu’Adam attaque son frère pour obtenir la garde de Christian. Devon demande conseil à Mariah concernant sa relation avec Elena et finit par comprendre pourquoi elle lui en veut autant d’avoir remboursé son prêt étudiant. Parallèlement, Elena discute avec Nate et arrive un peu mieux à cerner pourquoi Devon a agi ainsi.