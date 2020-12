Les feux de l'amour - Episode du 22 décembre 2020 - Premières minutes

Ashley propose à Lily un nouveau projet, ce qui déplaît à Victoria et la pousse à confier ses inquiétudes au sujet d'Ashley à Victor. Lily demande l'aide de Nikki pour mettre un terme aux tensions qui règnent entre elles au sein de la société Newma,. Phyllis et Hilary décident de piéger Jordan pour lui soutirer des informations concernant le passé de Chelsea et Hilary lui annonce une grande nouvelle. J.T. fait sortir Reed afin d'organiser un dîner surprise pour Victoria en l'honneur de leur anniversaire de mariage et y convie Nick, Chelsea, William et Phyllis, mais la soirée est écourtée par les accusations de Phyllis vis-à-vis de Chelsea. Jack prépare également une surprise à Ashley afin de se faire pardonner et de la faire revenir travailler chez Jabot.