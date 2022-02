Les feux de l'amour - Episode du 22 février 2022

, , , , , , ou En savoir plus sur

Kyle explique à Lola qu’il n’a pas réussi à quitter Summer à cause des répercutions et de la vengeance éventuelle de Phyllis. Elle se montre compréhensive. Kyle explique ensuite à Summer ce que sa mère a voulu faire. Elle est folle de rage qu’elle veuille nuire à son mariage. Arturo est rentré à Genoa City. Il va voir Abby pour s’excuser une nouvelle fois. La discussion est fructueuse jusqu’à ce que Mia arrive et les interrompe. Mia annonce à Arturo qu’il est peut-être le père de son enfant. Elle a besoin qu’il mente pour elle afin qu’elle ait un alibi pour l’agression de Lola. Rey insiste auprès de son frère pour qu’il accepte. Paul attend le rapport de Rey sur l’agression de Lola. Il remet en doute son analyse. Rey explique à Sharon qu’il garde le secret de Mia pour protéger le bébé. Elle veut bien mentir pour lui.