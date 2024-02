Les feux de l'amour - Episode du 22 février 2024 - Premières minutes

Avec l’aide de Nicholas et de Lauren, Phyllis fait arrêter Tara pour fraude. Tara était sur le point de quitter la ville avec Harrison. Kyle et Jack n’avaient pas réussi à la convaincre de rester. Kyle se rend en Italie pour ramener Summer. Victor propose un emploi à Rey, en tant qu’agent de sécurité. Rey décline son offre, ce qui soulage Sharon. Moïse offre un vinyle dédicacé des Tigirlily à Faith. Adam laisse un message à Sharon en lui disant qu’il ne l'importunera plus.