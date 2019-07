Les feux de l'amour - Episode du 22 juillet 2019 - Premières minutes

Phyllis annonce à Jack qu'elle l'a trahi, sans entrer dans les détails. Jack lui propose de recommencer à zéro, en se faisant aider par un conseiller matrimonial. Jill et William se disputent. Jill est victime d'un malaise et Colin appelle les secours. Jill souffre d'un reflux gastrique, mais elle fait croire que c'est quelque chose de plus grave à William. Colin comprend tout de suite son stratagème. Il essaie d'en savoir plus et elle lui avoue que William a eu une liaison avec Phyllis. Il s'empresse d'essayer de soutirer de l'argent à Jack, en échange d'informations sur sa femme. Summer tente d'apaiser la relation entre Victor et Jack, mais Victor campe sur ses positions. Sharon raconte encore un gros mensonge à Dylan, en se servant de Mariah. Stitch fait part à Abby de son souhait d'avoir un autre enfant. La jeune femme est sceptique, au vu de la fragilité de leur mariage. Elle préfèrerait attendre des jours meilleurs.