Les feux de l'amour - Episode du 22 juillet 2020

Nicholas et Victor se croisent à L'athletic club. Nicholas remercie son père pour les afffaires de Faith, mais ce dernier lui fait bien comprendre qu’il a agi dans l’intérêt de sa petite-fille et non de son fils. Victoria annonce à sa mère que sa relation avec William est sur la bonne voie.