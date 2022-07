Les feux de l'amour - Episode du 22 juillet 2022

Le lendemain de la soirée d’inauguration du Grand phénix, tout le monde essaie de réparer les pots cassés. Théo tente de convaincre Rey qu’il n’est pas coupable. Abby et Chelsea cherchent à rassurer leurs clients. Summer et Kyle essaient de sauver Jabot Collection, ainsi que leur amitié. Rey et Paul commencent leur enquête pour trouver qui a mis de la drogue dans la sangria. Phyllis mène sa propre investigation et rend une petite visite à Zoé.