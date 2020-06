Les feux de l'amour - Episode du 22 juin 2020 - Premières minutes

Confuses après leur baiser, Mariah et Tessa décident d’oublier ce qu'il s'est passé. Nikki et Jack savourent leur séjour au chalet des Abbott. Nick subit les conséquences de la vengeance de son père. Abby et Scott présentent leurs projets respectifs à Victor qui les approuve, à condition que les résultats attendus soient bons. Victoria part dîner avec Benjamin Hochman. William profite de sa soirée avec Phyllis.