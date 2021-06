Les feux de l'amour - Episode du 22 juin 2021 - Premières minutes

Alors qu’Ashley et Kyle complotent contre William et que Lauren cherche à quitter le giron de Jabot, William annonce à toute l’équipe qu’il lance Jaboutique, une chaîne de boutiques dédiées exclusivement aux cosmétiques Jabot. Devon en veut énormément à Lily pour la mort d’Hilary et de son enfant. Neil tente d’apaiser les choses entre eux, mais Devon annonce à Lily qu’elle est licenciée. Nikki demande à Sharon de l’aider à réconcilier Nicholas et son père, mais elle refuse.