Les feux de l'amour - Episode du 22 mai 2020

Kevin annonce à Esther et Michael que Bella et lui vont aller vivre à Portland. Nick est inquiet pour sa mère. Alors qu'il va voir son père pour lui dire que Nikki ne se produira pas en concert, celle-ci arrive. Etonné, Nick cherche à en savoir plus et devant l'insistance de son fils, elle joue du piano pour le convaincre que tout va bien. Chelsea tente de convaincre Sharon de revenir travailler avec elle, mais elle décline son offre car elle est trop occupée avec toutes ses activités.