Les feux de l'amour - Episode du 22 mai 2023

Lily reproche à William de faire preuve d'une trop grande complicité envers elle au bureau et lui demande alors de ne pas éveiller les soupçons d'Amanda. Devon rejoint Abby au Society car elle a un nouveau projet à lui proposer. Faith surprend Adam au Néon écarlate et s'emporte. Inquiet de la disparition de Chelsea, Chance informe Rey qu'il soupçonne Adam. Il le fait donc suivre tandis que Victor espère convaincre Nicholas et Victoria de l'aider à faire revenir leur frère à la raison.