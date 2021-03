Les feux de l'amour - Episode du 22 mars 2021

C’est le soir de la projection du film sur Dina. Tout le monde se prépare, ses enfants et ses petits-enfants lui déroulent le tapis rouge. Au moment d’envoyer le film, un invité indésirable s’installe : Victor. Alors que Jack le somme de partir, Dina insiste pour qu’il reste. Le film commence, mais une révélation qui avait pourtant été coupée au montage fait frémir toute l’assemblée. Sharon et Nicholas font l’amour mais conviennent que leur relation ne doit pas changer et qu’ils doivent garder leur petit secret pour eux.