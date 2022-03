Les feux de l'amour - Episode du 22 mars 2022

Traci et Lauren discutent de la vie amoureuse de Jack, suite à quoi Lauren se met en tête de lui trouver la femme parfaite et essaie d’obtenir l’aide de Michael. Cane raconte à Traci qu’il a reçu une lettre manuscrite de Lily qui lui redonne espoir mais Traci n’est pas convaincue. Plus tard, Cane propose à Traci une nouvelle idée pour son livre...