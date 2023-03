Les feux de l'amour - Episode du 22 mars 2023

Sharon demande à Rey de ne pas l’accompagner à son rendez-vous chez l’oncologue. Bien que cela l’ennuie, Rey finit par accepter. Lola et Théo se disputent au sujet de leur précédent rendez-vous. Devon annonce à Elena et Nate qu’ils acceptent de leur donner des affaires appartenant à Hilary pour effectuer un test A.D.N. Chance retrouve Adam dans la chambre d’hôtel et lui demande des explications sur sa disparition. Alors qu’ils discutent, Sharon arrive pour sa séance avec Adam, ce qui conduit Chance à penser qu’ils ont une aventure…