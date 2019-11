Les feux de l'amour - Episode du 22 novembre 2019 - Premières minutes

Chloé et Kevin tentent de passer un moment en amoureux, mais ils ont du mal à avoir de l'intimité. Michael, qui s'est débrouillé pour se débarrasser de Gloria, annonce à Kevin que c'est à son tour de la prendre chez lui. Chloé n'est pas emballée par cette idée. Lauren discute avec un investisseur potentiel. Le projet lui plaît. Seulement, Gloria s'en mêle en disant du mal de Fenmore. Noah et Nick ont une petite discussion. Faith n'a pas le moral car elle ne sait pas chez qui elle doit habiter : chez son père ou sa mère. Elle est consciente que cela engendrera de nouvelles disputes entre eux. Nikki et Victor tentent de la réconforter, puis ils font appel à Nick. Faith est ravie de passer un moment avec son papa.