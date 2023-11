Les feux de l'amour - Episode du 22 novembre 2023

Faith et Adam récupèrent après la greffe de rein. Nicholas essaie de convaincre Adam de ne pas s’enfuir et d’affronter les charges qui pèsent contre lui. Il lui dit aussi qu’il a changé d’avis sur lui et qu’il est prêt à lui donner une nouvelle chance. Chelsea, qui vient d’avouer l’empoisonnement de Rey, fait promettre à Victor de l’aider à reconstruire sa vie quand elle sortira de l’hôpital psychiatrique. Rey confronte Sharon au sujet de la liaison qu’elle aurait eu avec Adam, d’après les dires de Chelsea. Victor annonce à Adam qu’il n’a plus rien à craindre, que Chelsea a tout avoué. Phyllis cherche à savoir comment Nicholas a réussi à convaincre Adam de revenir à Genoa City pour sauver Faith. Victor avoue à demi-mot à Nikki qu’il est responsable des aveux de Chelsea.