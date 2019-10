Les feux de l'amour - Episode du 22 octobre 2019

Victoria discute de l'annulation de son mariage avec Victor. Elle annonce la nouvelle à sa mère, qui tente de la réconforter. Michael organise une surprise pour Lauren afin de fêter leur anniversaire de mariage. Victor offre un collier à Nikki et lui propose de partir en voyage. Jack explique à Phyllis qu'elle doit tourner la page. Jack et William se disputent. Ashley et Traci tentent de réconcilier les deux frères. Lauren rencontre des difficultés au travail et Phyllis propose de l'aider.