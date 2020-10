Les feux de l'amour - Episode du 22 octobre 2020

Jack propose à Hilary de sponsoriser son émission. Il négocie de nombreuses conditions et lui impose de revoir son contenu pour refléter les valeurs familiales de Jabot. Hilary accepte, mais Ashley la reçoit pour lui dire que Jabot ne sera jamais le partenaire de son programme. Puis, elle organise secrètement une réunion des membres du conseil pour leur demander de lui accorder la direction exclusive de l’entreprise. Jack l’apprend et arrive en pleine réunion. Seuls à seuls, Ashley et Jack règlent leurs comptes en évoquant les erreurs de Jack qui auraient mené à la crise cardiaque de son père et la paternité d’Ashley. Abby et Scott reviennent sur ce qu’il s’est passé entre eux. Scott lui avoue qu'il est amoureux de Sharon. Traci annonce qu’elle doit partir voir son éditeur, mais elle sera de retour pour Noël. L’état de santé de Sam, le fils de Cane, s’améliore et il peut enfin le prendre dans ses bras. Le voir est très douloureux pour Lily, qui finit par partir. Hilary rencontre Sam. Dina se perd dans le bâtiment de Jabot et elle est retrouvée en train de transporter des tubes à essais pour, selon elle, empêcher Gloria de les dérober. William a acheté un cheval de course pour Phyllis. Ils sont plus amoureux que jamais.