Les feux de l'amour - Episode du 22 septembre 2020

Les pompiers tentent de sortir William des décombres, suite à l'incendie de L'underground. Il a réussi à sauver les enfants. Reed s'en veut terriblement car il est l'organisateur de cette soirée. Victoria et Phyllis se réconfortent. Jack exige de pouvoir se rendre auprès de son frère. La peur de perdre William le pousse à se réconcilier avec lui. Mattie et Charlie se sentent également responsables de la situation. Victoria craque et accepte de revenir avec Pêche d'enfer au sein de la société Newman. William s'en sort indemne. Il se réfugie dans les bras de Phyllis. Victoria est soulagée qu'il aille bien mais elle le gifle pour avoir causé le fiasco des masques et le licencie !