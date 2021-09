Les feux de l'amour - Episode du 22 septembre 2021 - Premières minutes

Phyllis et Nick se retrouvent par hasard au Néon écarlate. En les voyant, Sharon a une crise et s’en suit une discussion à cœur ouvert avec Rey, au cours de laquelle ils manquent de s’embrasser. Rey annonce en direct à la télévision que de nouveaux indices retrouvés au Parc Chancellor semblent indiquer que J.T. a été assassiné. Déjà très inquiètes de voir la police scientifique ratisser le parc, Sharon, Victoria, Nikki et Phyllis sont sous le choc. Lola lance un nouveau service de livraison et ne compte pas s'arrêter là. Kyle lui propose d’investir dans son affaire, mais Lola refuse car elle a redoute que l’argent ne complique leur histoire. Mariah propose à Tessa d’emménager ensemble.