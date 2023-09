Les feux de l'amour - Episode du 22 septembre 2023

Abby parle avec sa mère de son impatience de devenir mère. Le dîner en amoureux de William et Lily est perturbé par un retournement de situation : un mystérieux concurrent veut aussi racheter la société d’Ashland Locke. Kyle et Summer font le point sur ce que Kyle veut faire vis-à-vis de Tara et son fils. Devon n’arrive pas à choisir entre Elena et Amanda. Il demande conseil à Abby. Tout juste revenus de la patinoire, Sally et Jack continuent à se faire les yeux doux sous le regard horrifié de Kyle et Summer.