Les feux de l'amour - Episode du 22 septembre 2023 - Premières minutes

Abby parle avec sa mère de son impatience de devenir mère. Le dîner en amoureux de William et Lily est perturbé par un retournement de situation : un mystérieux concurrent veut aussi racheter la société d’Ashland Locke. Kyle et Summer font le point sur ce que Kyle veut faire vis-à-vis de Tara et son fils. Devon n’arrive pas à choisir entre Elena et Amanda. Il demande conseil à Abby. Tout juste revenus de la patinoire, Sally et Jack continuent à se faire les yeux doux sous le regard horrifié de Kyle et Summer.