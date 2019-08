Summer vient apporter un cadeau à Phyllis et la surprend dans le bureau de Jack, alors qu'elle tente de pirater son ordinateur. Jack demande à Ashley et Phyllis de faire équipe ensemble pour rivaliser avec le nouveau parfum "Pêche d'enfer". Stitch essaie de faire des efforts pour sauver son couple avec Abby. Paul rend visite à Patty à Stonevale et cherche à savoir si elle lui cache quelque chose. Mariah vient proposer un marché à Patty.