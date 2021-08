Les feux de l'amour - Episode du 23 août 2021

Kyle et Lola savourent leur premier rendez-vous qui se solde par un baiser. Summer assiste à la scène, déconfite. Victoria et Nikki s'aperçoivent qu'elles ont reçu la même lettre anonyme et se demandent qui peut bien en être à l'origine. Une violente dispute éclate entre Ashley et Kyle : ce dernier lui reproche de s'être servie de lui et de ne pas le récompenser comme prévu. À son tour, Andrew menace Ashley de révéler toute la vérité à Neil si elle refuse de le payer davantage pour ses services.