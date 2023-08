Les feux de l'amour - Episode du 23 août 2023 - Premières minutes

Chance annonce à Abby que les résultats de ses analyses sont mauvais et compromettent leur projet d’avoir un bébé. Persuadée que Faith boit de l’alcool sous l’influence de son amie Jordan, Sharon est bien décidée à lui faire suivre une thérapie, mais Nick a quelques craintes. Victoria présente ses excuses à Phyllis dans le but de se réconcilier avec Nick. Elena et Devon se mettent d’accord pour ne jamais révéler leur nuit passée ensemble à Nate. Ce dernier les trouve particulièrement fuyants.