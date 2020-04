Les feux de l'amour - Episode du 23 avril 2020

Cane est de plus en plus inquiet au sujet de la plainte pour harcèlement sexuel que Juliet a déposé contre lui. Lily a des doutes sur l'implication de son mari dans cette histoire et se confie à son père. Leslie et Michael ont rendez-vous dans le bureau du juge Hazen pour défendre leurs clients respectifs. Kevin comprend que Chloé est retenue prisonnière chez le docteur Harris et convient d'un arrangement avec lui. William annonce à Victoria qu'il a emménagé avec Phyllis. Ashley fait comprendre à son frère que Graham exerce une pression sur leur mère.