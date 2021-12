Les feux de l'amour - Episode du 23 décembre 2021

Ne supportant plus de voir Victor accusé du meurtre de J.T., Nikki décide de tout avouer à Christine et à Rey, à la grande surprise de Michael. Victoria et Nick tentent cependant de la discréditer tant bien que mal, afin de la protéger. Epaulé par Jack, Kyle décide de préparer une surprise à Lola pour la Saint-Valentin dans le but de la reconquérir. Fen essaie de se faire pardonner de son absence lors d'un concert. Summer prend les choses en main pour convaincre Ana et Devon de le garder au sein du label.