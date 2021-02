Les feux de l'amour - Episode du 23 février 2021

Victoria et J.T. sont arrivés à Hawaï. Alors que ce voyage avait pour but de détendre toute la famille, Victoria découvre que J.T. travaille pour Paul afin de faire arrêter son père. Une dispute éclate et Victoria lui annonce que tout est terminé entre eux. Victor est toujours à l’hôpital. Alors qu’Helen Wallace dépose un cadeau pour lui, Nicholas l’arrête dans le couloir, persuadé qu'elle a tenté de le tuer. Emmenée au poste, elle s’explique auprès de Paul et lui annonce qu’elle est la maîtresse de Victor. Lauren annonce à Phyllis que Kyle souhaite ouvrir le capital de Jabot et qu’elle a décidé de soutenir cette décision.