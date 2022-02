Les feux de l'amour - Episode du 23 février 2022

Summer confronte sa mère. Elle lui avoue qu’elle a engagé un détective privé pour prendre des photos de Lola et Kyle. William organise une soirée pour Victoria et la demande en mariage. Excédé par la réaction de Dina concernant "Jabot Collectif", Jack s’énerve contre elle. Il en parle à Traci et avoue avoir encore beaucoup de rancœur envers leur mère. Tessa fait écouter sa nouvelle chanson à Mariah.