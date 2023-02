Les feux de l'amour - Episode du 23 février 2023 - Premières minutes

Victor affirme à Chelsea qu'Adam est à l'origine de la mort d'A.J. Montalvo, mais il est en plein déni. Adam reste convaincu que Victor cherche à le manipuler et invite George, témoin de l'incident, à Genoa City pour faire éclater la vérité. Elena et Devon sont plus amoureux que jamais. Amanda et Nate s'octroient enfin un rendez-vous. Abby et Phyllis se livrent une guerre sans merci : Phyllis a enfoui des ossements de mastodontes sur le chantier d'Abby afin d'interrompre les travaux.