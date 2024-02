Les feux de l'amour - Episode du 23 février 2024

Victor encourage Amanda à donner une seconde chance à Naya, ce qui permet à cette dernière de se confier davantage à sa fille. Après avoir appris l'arrestation de Tara, Ashland et Victoria sont de retour à Genoa City et ont une grande nouvelle à annoncer à Nikki et Victor. Il en est de même pour Summer et Kyle, qui ont programmé un appel vidéo avec Phyllis, Nicholas et Jack, depuis Milan. Enfin, Sally tente à nouveau de nier ce dont Lauren l'accuse, mais c'est sans compter sur Phyllis et sur Jack, qui apportent de nouvelles preuves.