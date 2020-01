Les feux de l'amour - Episode du 23 janvier 2020

Lauren s'inquiète car Scott n'est plus chez elle. Ce dernier est allé voir Victor pour le remercier et lui demander d'intervenir pour Ahmed. Peu de temps après, Scott apprend qu'il est renvoyé et annonce à sa mère qu'il va rester quelque temps à Genoa City. Nicholas annonce à Chelsea qu'il a envie d'acheter une maison près d'un lac pour échapper un peu à l'influence de son père. Chelsea est mal à l'aise à l'idée de garder le secret de la paternité de Christian. Plus tard, Chelsea reçoit la visite de Victor qui lui conseille de garder le secret si elle ne veut pas perdre Nicholas. Sharon passe du temps avec Faith au Néon écarlate et la rassure en lui disant qu'elle n'est pas malheureuse d'être seule.