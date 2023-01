Les feux de l'amour - Episode du 23 janvier 2023

Adam veut qu’Alyssa enquête sur la mort de Cliff et sur la possible implication de Victor dans la mort d’AJ. Bouleversée, Alyssa refuse de le croire et part en laissant Adam. Plus tard, Chelsea la piège en faisant semblant de lui avouer que Victor est peut-être impliqué. Alyssa mord à l’hameçon, c'est ce qu’espérait Adam qui souhaite qu’elle lui fournisse des informations sur ces événements.Pendant ce temps, Victoria est toujours en convalescence. Phyllis envoie un texto à Nick pour le voir, aidée par Amanda qui ne connaît pas le destinataire du message, mais l’aide à le rédiger. Chelsea se dispute avec Nick qui lui reproche de soutenir Adam en toutes circonstances. Nate informe Amanda que Jared est en prison.