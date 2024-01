Les feux de l'amour - Episode du 23 janvier 2024 - Premières minutes

La famille Abbott au complet fait la connaissance d’Harrison et de Tara. Nicholas passe ses derniers instants avec Summer avant de repartir et de la laisser en Italie. Phyllis lui fait la surprise de venir le rejoindre et tous deux sont d’accord pour dire que le départ de leur fille doit cacher autre chose.