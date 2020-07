Les feux de l'amour - Episode du 23 juillet 2020 - Premières minutes

Au Néon écarlate, Sharon fait tout pour retenir Alice et lui soutirer des informations sur sa vie privée. D'abord sceptique, Nicholas commence à partager les doutes de Sharon. Hilary fait comprendre à Juliet que Cane reste déterminé à reconquérir Lily. Cane rejoint Juliet à l'hôpital. Ils apprennent ensemble que tout risque de mucoviscidose est écarté pour leur bébé. Lily a invité Cane à prendre le petit-déjeuner en famille pour la rentrée des jumeaux, mais rien ne se passe comme prévu. Hilary reproche à Lily de faire vivre un enfer à Cane et de passer trop de temps avec Jordan. Noah cherche à rassurer Tessa concernant Crystal. Phyllis craint un rapprochement entre Victoria et William. Elle se confie à Hilary.