Les feux de l'amour - Episode du 23 juillet 2021

Phyllis suit William à Las Vegas pour le grand tournoi de poker du Golden Diamond où Sinead, une redoutable adversaire, fait tout pour le pousser au vice. Jack est de retour au manoir des Abbott et se remet à la poursuite de son père. Abby est d’une grande aide pour son oncle et lui donne des pistes de recherche alors qu’Ashley cherche une fois de plus à le raisonner. Lily reçoit la visite de son mari et de ses enfants en prison. Charlie, qui appréhendait le plus cette entrevue, perçoit la souffrance de sa mère qui fait semblant de garder la tête haute devant eux.