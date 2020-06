Les feux de l'amour - Episode du 23 juin 2020 - Premières minutes

Victoria regrette la nuit qu’elle a passé avec Benjamin Hochman et tente de rester la plus discrète possible. Hilary, qui a compris qu’ils avaient passé la nuit ensemble, s’empresse d’annoncer la nouvelle à Jack, qui compte se servir de cette information à bon escient. De retour du festival de musique, Mariah confie à Sharon et à Tessa qu’elle a avoué ses sentiments à Devon. Lily est outrée que Cane ait touché à l’argent destiné aux études de leurs enfants pour payer Jesse, qui le faisait chanter. Désespérée devant tant de mensonges, elle se confie à Jordan. Ravie d’avoir été choisie pour tourner dans une publicité à New York, Hilary demande à Mariah de la remplacer sur son émission.