Les feux de l'amour - Episode du 23 juin 2021

Neil essaie d'intervenir en faveur de Lily auprès de Devon. Mais ce dernier, consumé par sa colère, ne souhaite qu'une chose : faire payer Lily pour la mort d'Hilary et de son bébé. Chez Jabot, William fait taire les doutes de Phyllis concernant Jaboutique. Summer est plus motivée que jamais à briser le couple de sa mère. Avec l'aide de Kyle, elle tente de rapprocher Phyllis et Jack tandis qu'elle profite que la voie soit libre pour aller séduire William.