Les feux de l'amour - Episode du 23 mai 2022

Nick reçoit de nouvelles informations de la part de Rey concernant les activités d'Adam à Las Vegas, puis il surprend Chelsea et Victor en pleine discussion. Victor venait inviter Nick à un dîner en famille organisé par Nikki, mais il a finalement profité de son absence pour tenter d'amadouer Chelsea afin qu'elle l'autorise à revoir Connor. Cane révèle à Jill le contenu du nouveau livre de Traci et lui annonce qu'ils voyageront ensemble à New York, ce qui n'est pas du goût de William. Cane souhaite donc s'assurer que Traci est toujours d'accord avant de partir. Jack cherche à comprendre ce qui ne va pas chez lui en demandant conseil à ses proches.