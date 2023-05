Les feux de l'amour - Episode du 23 mai 2023 - Premières minutes

Chance demande Abby en mariage et elle accepte. Les Newman se sont réunis pour parler avec Adam, mais il ne vient pas. Chelsea s’est échappée de l’endroit où Adam la retenait. Chance le suite et lui pose des questions, puis il prend une balle à sa place et lui sauve la vie. Adam souhaite activer la bombe placée dans la tour Newman. Sharon raconte à Nick le règlement de compte entre Faith et Adam. Ils sont fiers qu’elle se soit défendue. Nick attend qu’Adam lui présente de sincères excuses. Elena et Nate ont une discussion et Nate décide de quitter la ville.