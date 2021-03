Les feux de l'amour - Episode du 23 mars 2021

Le monde s’écroule pour Jack suite à la projection du film retraçant la vie de Dina Mergeron. Il se sent humilié après avoir appris de la bouche de sa mère qu’il n’était pas le fils de John Abbott. Alors que William soutient son frère, Ashley et Abby ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Elles demandent des explications à Kyle qui s’agace. Les Ashby tentent de remonter le moral de Charlie, déçu que cette projection ait tourné au drame et que personne n’ait pu apprécier son film.