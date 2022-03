Les feux de l'amour - Episode du 23 mars 2022

Mia, Rey et Arturo mettent les choses au clair entre eux dans l'attente des résultats du test de paternité, ce qui pousse Rey à contacter Paul afin d'éviter la prison à Mia. Adam trouve une photo de Cordélia et Sharon lui apprend alors qu'il l'a connue par Victoria. Il insiste donc pour la revoir et obtenir des réponses mais William décide de l'accompagner.