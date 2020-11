Les feux de l'amour - Episode du 23 novembre 2020

Jack se rend au tribunal avec Michael, mais sans ses sœurs, qui sont injoignables. Il est surpris et furieux de voir que Graham a contraint Dina à être présente, mais celle-ci confond Jack avec son père et pense qu'ils passent devant la juge pour prononcer son divorce avec John. En réalité, les Abbott demandent la révocation de la procuration médicale de Graham. Tandis que Jack témoigne, Ashley et Traci fouillent dans les archives de Mergeron, espérant trouver quelque chose qui puisse prouver que Graham a manipulé leur mère.