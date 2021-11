Les feux de l'amour - Episode du 23 novembre 2021

Reed organise une cérémonie en mémoire de son père. Les invités ont répondu nombreux à l’appel et à sa grande surprise, même Nikki et Mac se joignent à eux. Phyllis rechigne à accompagner Nick, tandis que William apporte son soutien à Victoria. Traci et Reed prennent la parole pour parler de J.T. Pendant ce temps, la chaudière de Rey et Mia fait à nouveau des siennes et lorsque Rey s’absente pour le travail, Mia décide de faire appel à Arturo plutôt que de le laisser contacter Sharon.