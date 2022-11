Les feux de l'amour - Episode du 23 novembre 2022 - Premières minutes

Sharon annonce à Mariah et Faith qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Victoria demande conseil à sa mère au sujet du comportement à adopter avec William. De son côté, ce dernier en fait de même avec Amanda, qui le convainc d’être honnête avec Victoria et lui parler de leur amitié. Adam, Chelsea et Connor sont invités à dîner par Victor et Nikki. Adam annonce à son père qu’il désirerait relancer Etalon noir.