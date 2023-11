Les feux de l'amour - Episode du 23 novembre 2023

Adam est sur son lit d’hôpital, après l’intervention pour la greffe de rein. Il fait un cauchemar dans lequel sa vie et ses actes sont représentés par une partie d’échec. Toutes les personnes avec qui il a eu des problèmes interviennent, les unes après les autres. Elles lui parlent de ses erreurs et le guident, chacune à leur manière. C’est à lui de jouer les bonnes pièces, de prendre les bonnes décisions. Il comprend qu’il est temps de changer et de faire le bien autour de lui. Nate annonce à Nick et Sharon que le corps de Faith accepte la greffe de rein. Nick est content que Phyllis ait été à ses côtés pendant cette période difficile.