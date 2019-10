Les feux de l'amour - Episode du 23 octobre 2019 - Premières minutes

Mariah s'explique auprès de Sharon et Dylan au sujet de la diffusion de l'interview de Dylan sur G Buzz. Elle leur annonce qu'elle a démissionné. Devon a licencié Hilary et recherche une nouvelle présentatrice pour son émission. Il propose le poste à Mariah. Chelsea et Chloé préparent le lancement de la nouvelle collection de Chelsea 2.0. Lauren est inquiète, son entreprise se porte mal. Elle se confie à Paul et essaie de convaincre Chelsea qu'elle pourrait distribuer sa nouvelle collection en exclusivité. Paul tente de faire parler Dylan. Inquiet de le voir renfermé, il voudrait qu'il se confie. Dylan le rassure, mais il convoque Michael, persuadé que le juge qui lui a refusé un droit de visite a été acheté par Victor.