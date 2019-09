Les feux de l'amour - Episode du 23 septembre 2019

Hilary révèle la vérité au sujet de Christian sur G Buzz, ce qui n'enchante ni Mariah, ni Devon. William provoque Travis et réussit à fragiliser sa relation avec Victoria. Après cette dernière, c'est au tour de Summer et de Noah, puis de Victor, de rendre visite à Nick et Christian, de retour chez lui. Noah tente par ailleurs de prendre la défense de Sharon. Cane refuse de se faire opérer, ce qui pousse Lily à demander l'aide de Victoria et William pour le raisonner. Michelle rend visite à Ashley et découvre que Travis est en couple avec Victoria. Abby met Ashley au courant des dernières révélations concernant Christian.