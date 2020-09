Les feux de l'amour - Episode du 23 septembre 2020

Jack vient chercher William à l'hôpital puis ils vont chez Phyllis, qui les met à la porte. Jack héberge William chez lui. Abby rencontre sa sœur au siège de la société Newman et se demande ce qu'elle prépare dans son dos. Elle se confie à Zack, qui tente de la rassurer.Victoria fusionne sa compagnie avec celle de Victor, qui a injecté des fonds pour Pêche d'enfer. Mais Victoria pose ses conditions : elle souhaite un poste important, ce que son père comprend. Hilary, qui menace Jordan de dévoiler son passé, tente d'en savoir plus auprès de Chelsea. Cette dernière prévient Jordan qui menace à son tour Hilary de dévoiler ses photos classées X si elle parle de lui dans son émission. Sharon propose à Paul d'utiliser Crystal comme appât pour piéger Zack. Paul accepte et Tessa aussi. Noah demande à Mariah pourquoi elle est si distante avec Tessa. Abby propose à Zack d'emménager avec lui. Il hésite, puis accepte. Choqué par l'incendie, Nick hésite à repartir à zéro.