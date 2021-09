Les feux de l'amour - Episode du 23 septembre 2021

Kerry prend son nouveau poste très au sérieux et, soutenue par Phyllis, elle compte bien repenser en profondeur l’image de Jabot. Rey semble décidé à tirer profit de ses récentes découvertes dans l’affaire concernant la disparition de J.T., ce qui inquiète Victoria et Nikki au plus haut point. Sharon a de plus en plus de mal à gérer le stress qui la guette et, par peur que Rey finisse par se douter de quelque chose, elle décide de démissionner. C’est l’occasion pour eux de parler de leurs sentiments à cœur ouvert. Mariah saute le pas et emménage chez Tessa. Nate et Jack se retrouvent autour d’un repas.